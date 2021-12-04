West Ham United – Chelsea maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Premier Lig'de nefesleri kesecek bir müsabakaya sahne oluyor. West Ham United – Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Bir çok futbolsever bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.