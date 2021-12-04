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TIMETURK / SPOR / West Ham United – Chelsea maçını donmadan HD olarak canlı izle!

West Ham United – Chelsea maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Premier Lig'de nefesleri kesecek bir müsabakaya sahne oluyor. West Ham United – Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Bir çok futbolsever bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

57 Dakika Önce
2021-12-04 10:32:54
West Ham United – Chelsea maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Premier Lig'de nefesleri kesecek bir müsabakaya sahne oluyor. West Ham United – Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Bir çok futbolsever bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United – Chelsea karşı karşıya geliyor.

Premier Lig'deki bu önemli müsabaka West Ham United ile Chelsea karşılaşması 4 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak.

West Ham United – Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda?

Mücadele Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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