West Ham United - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 35.haftasında Arsenal, West Ham United'a konuk oluyor. Birçok taraftar bu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki West Ham United - Arsenal maçı hangi platformdan naklen yayınlanacak?
2022-05-01 18:04:46
İngiltere Premier Lig'in 35.haftasında Arsenal, West Ham United'a konuk oluyor. Birçok taraftar bu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki West Ham United - Arsenal maçı hangi platformdan naklen yayınlanacak?
West Ham United - Arsenal maçı hangi gün ve saatte?
West Ham United - Arsenal maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 18:30'da oynanacak.
West Ham United - Arsenal maçı hangi platformdan canlı izlenebilecek?
West Ham United - Arsenal Premier Lig'in 35.haftasında karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.
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