Volkan Demirel teknik direktör mü oldu? Volkan hangi takımın teknik direktörü? Volkan hangi takımla anlaştı? Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'in aktif futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağı merak ediliyordu. Volkan teknik direktör olarak sahalara geri dönüyor. Volkan Demirel'in Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile anlaştığı öğrenildi.

Volkan Demirel teknik direktör mü oldu? Volkan hangi takımın teknik direktörü? Volkan hangi takımla anlaştı? Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'in aktif futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağı merak ediliyordu. Volkan teknik direktör olarak sahalara geri dönüyor. Volkan Demirel'in Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile anlaştığı öğrenildi.

Volkan Demirel teknik direktör mü oldu?

Volkan Demirel Atakaş Hatayspor'da teknik direktör olarak sahalara geri dönüyor.

Volkan hangi takımın teknik direktörü?

Sezon başında Serkan Özbalta ile anlaştıklarını anımsatan Kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş, şunları kaydetti: "Sonuç itibarıyla ne kadar top sizde olsa da 'güzel oynadık' desek de maç sonucu negatif yansıdı. İki gün önce de hocamızla anlaşarak ayrıldık. Bugün istifa edecek. Bu kötü gidişi durdurmak adına da yönetimimiz harıl harıl çalıştı. Belli hocalarla görüşme yaptık. Finalinde Volkan Demirel'le el sıkıştık. Bugün Serkan Özbalta ile ayrıldıktan sonra Volkan hocayla resmi imza atacağız."