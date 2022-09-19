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Volkan Demirel Süper Lig’e döndü

Türk futbolunun en bilinen isimlerinden Volkan Demirel yeniden Süper Lig’de. Peki Volkan Demirel’in yeni görevi nedir?

2 Saat Önce
2022-09-19 13:39:31
Volkan Demirel Süper Lig’e döndü

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta, görevinden istifa etmişti.

Akdeniz ekibinde, sportif direktörlük görevine bilindiği üzere yakın zamanda Taner Savut getirilmişti.

Süper Lig ekibinde, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

"Volkan Demirel'le el sıkıştık”

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız." açıklamasını yaptı. .

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