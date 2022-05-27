Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı

Teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Fatih Karagümrük Kulübünden, Volkan Demirel'e teşekkür mesajı Öte yandan Fatih Karagümrük Kulübü, yollarını ayırdığı teknik direktör Volkan Demirel'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.