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TIMETURK / SPOR / Volkan Demirel'den 'Squid Game' göndermesi

Volkan Demirel'den 'Squid Game' göndermesi

Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken derbi sonrasında Volkan Demirel karşılaşma hakkında yorumlarda bulundu.

2 Saat Önce
2021-11-22 09:18:21
Volkan Demirel'den 'Squid Game' göndermesi

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Volkan Demirel, BeIN Sports'ta sarı lacivertli ekibin Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendiği maçı değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin performansını öven Demirel, "Galatasaray taraftarları bir Kore dizisi için koreografi yapmışlar ama sahada bir Koreli olduğunu unutmuşlar. Kim-Min Jae, bugün en iyi oyunculardan biriydi. Eğer koreografi buysa, bugün bu oyun lanse edildiyse, bunun baş rol oyuncusu Kim'dir." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken derbi sonrasında Volkan Demirel karşılaşma hakkında yorumlarda bulundu.

Galatasaraylı taraftarların yaptığı "Squid Game" dizisi temalı koreografiye değinen Demirel, "Galatasaray taraftarları bir Kore dizisi için koreografi yapmışlar ama sahada bir Koreli olduğunu unutmuşlar. Kim-Min Jae, bugün en iyi oyunculardan biriydi. Eğer koreografi buysa, bugün bu oyun lanse edildiyse, bunun başrol oyuncusu Kim'dir." dedi.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler hakkında da yorum yapan Volkan Demirel, "Sayın başkanı (Galatasaray Başkanı Burak Elmas) dinledik çok tepkili tabii ki ancak ben bugün hakemin çok da yanlış bir karar verdiğini düşünmüyorum. Saha içerisinde de çok net bir durum olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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