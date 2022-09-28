Voleybol Türkiye Puan durumu 2022 | Dünya Şampiyonası Türkiye'nin kaçıncı sırada? Dünya Kupası Voleybol Türkiye kaç puanı var? A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'na B Grubunda mücadele ediyor. Sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Filenin Sultanları gruptan çıkarak Dünya Şampiyonası'nda final oynamak istiyor. Türkiye Kadın Voleybol Takımı puan durumu ve kaçıncı sırada olduğu ise spor severler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Voleybol Türkiye Puan durumu 2022 | Dünya Şampiyonası Türkiye'nin kaçıncı sırada? Dünya Kupası Voleybol Türkiye kaç puanı var? Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla ilerliyor.Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B grubunda yer alan Türk Milli Takımı ilk maçında Tayland ile karşılaştı. Tayland'a 3-2'lik skorla yenilen Milli Takım ikinci maçında ise Güney Kore'yi 3-0 yendi. Etkili bir oyun ile göz dolduran Milli Takım sırdaki rakiplerini beklemeye başladı. Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B grubunda sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya ile karşılacak olan Mili Takım'ın puan durumunun kaç olduğu ve kaçıncı sırada olduğu spor severler tarafından merak ediliyor.

Voleybol Türkiye Puan durumu 2022

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B grubunda iki maçıonı geride bıraktı. Kadın Milli Takımımız ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildi. Milli Takım ardından Güney Kore'yi 3-0 ile yendi. Milli Takımda hedef gruplardan çıkabilmek. Gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

Dünya Şampiyonası Türkiye'nin kaçıncı sırada?

Filenin Sultanları, 24 takımın yer alacağı FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek. Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. Türkiye geride kalan iki maçında bir mağlubiyet ve bir galibiyet aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Tayland'a 3-2 yenldi. Ardından Asya'nın bir diğer güçlü temsilcisi Güney Kore'yi 3-0 ile geçti.

Türkiye'nin Dünya Şampiyonası Voleybol maçları ne zaman?

24 Eylül Cumartesi

TSİ 14.00 Türkiye-Tayland (TRT Spor)

27 Eylül Salı

TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore (TRT Spor)

28 Eylül Çarşamba

TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor Yıldız)

29 Eylül Perşembe

TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan (TRT Spor)

01 Ekim Cumartesi

TSİ 21.30 Türkiye-Polonya (TRT Spor Yıldız)

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası grupları

Dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 6'şarlı 4 gruba ayrılacak. (A-B-C-D) Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. (A ve D'ler, B ve C'ler eşleşecek)

A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya

B Grubu: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan

C Grubu: A.B.D., Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan

D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası finali ne zaman?

İkinci etap karşılaşmaları, 8'erli 2 grup halinde 16 takımın katılımıyla (E-F Grubu); 4-9 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. E Grubu'ndaki takımlar karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam şehrinde, F Grubu'ndaki takımlar ise Polonya'nın Lodz şehrinde oynayacak. Takımlar, ilk etapta karşılaştıkları takımlarla bir daha karşılaşmayacak.

İkinci etap karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim 2022 tarihinde oynanacak. (E1-E4, E2-E3 / F1-F4, F2-F3)

Çeyrek final ve yarı final aşamasında müsabakalar, Apeldoorn ve Gliwice şehirlerinde oynanacak. E Grubu'ndaki eşleşmeler Hollanda'nın Apeldoorn kentinde, F Grubu'ndaki eşleşmeler ise Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak.

Çeyrek final karşılaşmalarının ardından galip gelen takımlar yarı finale yükselecek. 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı final mücadeleleri ise 13 Ekim'de oynanacak.

Organizasyon, 15 Ekim'de Hollanda'nın Arnheim kentinde oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

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