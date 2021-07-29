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TIMETURK / SPOR / Voleybol B Grubu puan durumu | Türkiye kaçıncı sırada?

Voleybol B Grubu puan durumu | Türkiye kaçıncı sırada?

Voleybol B Grubu puan durumu | Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye Milli Voleybol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyatlarında mücadele ediyor. İlk maçında Çin'i 3-0 yenen milli takımımız daha sonra İtalya'ya 3-1 yenilmişti. Milli Voleybol Takımı bugün ABD ile karşı karşıya geliyor. B grubundan çıkmak için galibiyetlere ihtiyacı olan Milli Takımının kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor.

3 Saat Önce
2021-07-29 16:33:47
Voleybol B Grubu puan durumu | Türkiye kaçıncı sırada?

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Voleybol B Grubu puan durumu | Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye Milli Voleybol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyatlarında mücadele ediyor. İlk maçında Çin'i 3-0 yenen milli takımımız daha sonra İtalya'ya 3-1 yenilmişti. Milli Voleybol Takımı bugün ABD ile karşı karşıya geliyor. B grubundan çıkmak için galibiyetlere ihtiyacı olan Milli Takımının kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor.

Türk Mill Voleybol Takımı Tokyo 2020'ye iyi bir başlangıç yaptı ancak sonraki maçlarda iyi sonuçlar elde edemedi. B grubundan çıkması için filenin sultanlarının galibiyete ihitiyacı var. Peki Türkiye kaçıncı sırada. B grubu voleybol puan durumu nasıl? Türkiye Gruptan nasıl çıkar?

2020 TOKYO VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU

1. Sıra: İtalya, 9 puan
2. Sıra: ABD, 6 puan
3. Sıra: ROC, 5 puan
4. Sıra: Türkiye, 3 puan
5. Sıra: Çin, 1 puan
6. Sıra: Arjantin, 0 puan

TÜRKİYE NASIL GRUPTAN ÇIKAR?

Türkiye Voleybol Takımı ABD ile karşı karşıya geliyor. Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

TÜRKİYE'NİN DİĞER MAÇLARI NELER?

Milli takım 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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