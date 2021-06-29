Vladimir Petkovic kimdir? I Hangi takımları çalıştırmıştır?

EURO 2020 çeyrek finalinde Fransa ile karşılaşan İsviçre, penaltılar sonucunda adını bir üst tura yazdırdı. Maç bitiminden sonra İsviçre teknik direktörü aldığı kararlar ve maç sonucu ile gündem oldu. Vladimir Petkovic kimdir? Hangi takımları çalıştırmıştır? Vladimir Petkovic hayatı nedir?

Vladimir Petković 16 Ağustos 1963'te Saraybosna'da doğmuştur. Futbol kariyerindeki ilk tecrübeyi büyüdüğü şehir olan FK Sarajevo'da başlamıştır. Orta saha mevkiinde görev alan oyuncu 6 sene ülkesinin takımlarında forma giymiştir. Ayrıca FC Sion, AC Bellinzona ve FC Locarno'da top koşturmuştur.

VLADİMİR PETKOVİC'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

1997 yılında teknik direktör-oyuncu olarak AC Bellinzona başına geçerek teknik direktörlüğe kendini hazırlamıştır. 2004 yılında Lugona takımının başına geçen Petkovic, ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşamıştır. Bir sezon burada kaldıktan sonra 2006'da Bellinzonaya teknik direktör olarak dönen Boşnak antrenör, takımını 2008 Schweizer Cup'ta finale taşıyarak UEFA Kupası Avrupa Ligi'ne göndermiş ve alt kümeden Super League'e yükselmesini sağlamıştır. Başarılı performans gösteren Petkovic, 2008-09 sezonunda Young Boys'un başına getirilmiştir. İki sezon Young Boys'u çalıştıran Petkovic rotasını Türkiye'ye çevirmiştir. 2011-12 sezonu başında ise Samsunspor ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayan teknik adam böylece ilk kez İsviçre dışında bir kulübün teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Ancak Samsunsporda başarılı olamayan Petkovic sözleşmesi tamamlanmadan Samsunspor'dan ayrılmıştır. Tekrardan evinin yolunu tutan Petkovic Sion ile anlaşıp hiç bir maça çıkmadan İtalya ekibi Lazio'nun başına getirilmiştir. 2014 yılında bu takımdan ayrılan Vladimir, Hittzfeld ile yolları ayıran İsviçre'nin başına getirildi.

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