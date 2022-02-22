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TIMETURK / SPOR / Villarreal - Juventus maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Villarreal - Juventus maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Villarreal kendi saha ve seyircisi önünde İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

42 Dakika Önce
2022-02-22 20:41:41
Villarreal - Juventus maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Villarreal kendi saha ve seyircisi önünde İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Villarreal - Juventus maçı hangi gün ve saatte?

Villarreal - Juventus maçı 22 Şubat Salı günü saat 23.00'da oynanacak.

Villarreal - Juventus maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Villarreal - Juventus maçı EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek. .

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