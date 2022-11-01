Viktoria Plzen - Barcelona maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlat Ligi C Grubu 6.hafta maçına Viktoria Plzen kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Viktoria Plzen - Barcelona maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Viktoria Plzen - Barcelona maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? CANLI İZLE