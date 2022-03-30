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TIMETURK / SPOR / Venezuela - Kolombiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Venezuela - Kolombiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 18.hafta maçında Venezuela kendi saha ve seyircisi önünde Kolombiya'yı ağırlıyor. Peki Venezuela - Kolombiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-30 00:19:40
Venezuela - Kolombiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 18.hafta maçında Venezuela kendi saha ve seyircisi önünde Kolombiya'yı ağırlıyor. Peki Venezuela - Kolombiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Venezuela - Kolombiya maçı ne zaman saat kaçta?

Venezuela - Kolombiya maçı bu gece yarısı saat 02:30'da oynanacak.

Venezuela - Kolombiya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Venezuela - Kolombiya maçı Nesine.com'dan canlı izlenebilecek. .

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