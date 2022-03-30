Venezuela - Kolombiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 18.hafta maçında Venezuela kendi saha ve seyircisi önünde Kolombiya'yı ağırlıyor. Peki Venezuela - Kolombiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?