Venezuela - Kolombiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 18.hafta maçında Venezuela kendi saha ve seyircisi önünde Kolombiya'yı ağırlıyor. Peki Venezuela - Kolombiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-30 00:19:40
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 18.hafta maçında Venezuela kendi saha ve seyircisi önünde Kolombiya'yı ağırlıyor. Peki Venezuela - Kolombiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Venezuela - Kolombiya maçı ne zaman saat kaçta?
Venezuela - Kolombiya maçı bu gece yarısı saat 02:30'da oynanacak.
Venezuela - Kolombiya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Venezuela - Kolombiya maçı Nesine.com'dan canlı izlenebilecek. .
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