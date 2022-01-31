Vedat Muriqi hangi takıma gitti?

Fenerbahçe'nin eski futbolcu Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcu Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu.

İspanya Ligi ekiplerinden Real Mallorca, Vedat Muriqi'yi renklerine kattı.

Fenerbahçe'nin de gündeminde miydi?

Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğuna dair basında kulis bilgiler dolanırken Kosovalı golcü İspanyol ekibi Real Mallorca'ya transfer oldu.

Mallorca'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Muriqi'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyeceği belirtildi ve satın alma opsiyonuyla ilgili ayrıntılı bilgi ise yer almadı.

Vedat Muriqi kimdir?

24 Nisan 1994 yılında Yugoslavya'nın Prizren bölgesinde doğdu.Vedat Muriç, aslen Arnavutluk vatandaşıdır ve Arnavutluk, Kosova - Prizren'lidir. Doğum yeri ise Prizen'dir. Vedat Muriç şu anda hem Arnavutluk hem de Türk vatandaşı.

2014 ve 2015 yılları arasında Giresunspor'da oynadı.

2017 ve 2019 yılları arasında Çaykur Rizespor'da forma giydi.

2019 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer edilmişti. .