Ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları oynanan zorlu karşılaşmalarla birlikte tamamlandı. Alınan sonuçlara göre 13 ekip adını bir üst tura yazdırdı.
2021-07-29 00:09:23
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turu rövanş maçları sona erdi.
Legia, Malmö, Dinamo Zagreb, Ferencvaros, PSV, Olympiakos, Sheriff, Cluj, Midtjylland, Ludogorets, Young Boys, Sparta Prag ve Kızılyıldız takımları tur atladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Zalgiris (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-2, 1-3
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2, 0-1
HJK (Finlandiya) - Malmö (İsveç): 1-2, 2-2
Flora (Estonya) - Legia (Polonya): 1-2, 0-1
Galatasaray - PSV (Hollanda): 1-5, 1-2
Neftçi (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1
Sheriff (Moldova) - Alashkert (Ermenistan): 1-0, 3-1
Cluj (Romanya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1, 2-0
Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1, 2-1 (uzatmalarda)
Ludogorets (Bulgaristan) - Mura (Slovenya): 0-0, 3-1
Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0, 3-2
Sparta Prag (Çekya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-2, 2-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Kairat (Kazakistan): 1-2, 5-0
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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