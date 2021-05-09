Ve Giresunspor yıllar sonra Süper Lig'de!
TFF 1.Lig'de Giresunspor, Tuzlaspor'a konuk oldu.
Giresunspor, Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti. Giresunspor bu galibiyetin ardından Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
İSTANBUL
20:17:00
İftar vakti
BURSA
20:14
ANKARA
19:59
SİVAS
19:41
ERZURUM
19:25
HAKKARİ
19:10
İSTANBUL
20:17:00
İftar vakti
ANKARA
19:59
ERZURUM
19:25
TFF 1.Lig'de Giresunspor, Tuzlaspor'a konuk oldu.
Giresunspor, Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti. Giresunspor bu galibiyetin ardından Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)