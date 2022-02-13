Vanspor FK - Turgutluspor maçı canlı! CANLI YAYIN
TFF 2.Lig'in 25.haftasında Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Turgutluspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenir?
2022-02-13 11:57:05
TFF 2.Lig'in 25.haftasında Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Turgutluspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenir?
Vanspor FK - Turgutluspor maçı ne zaman saat kaçta?
Vanspor FK - Turgutluspor maçı 13 Şubat Pazar saat 13:00'da oynanacak.
Vanspor FK - Turgutluspor maçı hangi kanalda?
Vanspor FK - Turgutluspor maçı ev sahibi ekisin resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)