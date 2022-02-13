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TIMETURK / SPOR / Vanspor FK - Turgutluspor maçı canlı! CANLI YAYIN

Vanspor FK - Turgutluspor maçı canlı! CANLI YAYIN

TFF 2.Lig'in 25.haftasında Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Turgutluspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenir?

4 Saat Önce
2022-02-13 11:57:05
Vanspor FK - Turgutluspor maçı canlı! CANLI YAYIN

TFF 2.Lig'in 25.haftasında Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Turgutluspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenir?

Vanspor FK - Turgutluspor maçı ne zaman saat kaçta?

Vanspor FK - Turgutluspor maçı 13 Şubat Pazar saat 13:00'da oynanacak.

Vanspor FK - Turgutluspor maçı hangi kanalda?

Vanspor FK - Turgutluspor maçı ev sahibi ekisin resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. .

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