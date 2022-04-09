Vanspor FK - Somaspor maçını canlı izle! 3. Lig
3.Lig'de 34.hafta maçlarına sahne oluyor. Play off mücadelesi veren Vanspor FK kendi seyircisi önünde Manisa temsilcisi Somaspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek?
2022-04-09 14:22:58
3.Lig'de 34.hafta maçlarına sahne oluyor. Play off mücadelesi veren Vanspor FK kendi seyircisi önünde Manisa temsilcisi Somaspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek?
Vanspor FK - Somaspor maçı hangi gün ve saatte?
Vanspor FK - Somaspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'da oynanacak.
Vanspor FK - Somaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Vanspor FK - Somaspor maçı Vanspor FK YouTube hesabından naklen yayınlanacak. .
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