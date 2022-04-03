DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Op.Dr. Cenk Melikoğlu: 'makyajın , problemli burnu saklamaz' dedi
Emel Sayın'dan yıllar sonra gelen itiraf
Arnavutluk’ta 'taşıtsız gün' uygulaması başladı
Orucu bozmayan durumlar nelerdir?
Kripto param var zekatımı nasıl ödemeliyim?
Türkiye, İsveç'teki hasta vatandaşına sahip çıktı
Zelenski Rusya'nın hedefini açıkladı
Kremlin duyurdu: Rusya'dan son dakika ruble kararı!
Farah Zeynep Abdullah Bergen filminden ne kadar kazandı? Farah Zeynep oynadığı Bergen'den kaç para kazandı?
Macaristan ve Sırbistan'da halk sandık başında
Kara Tahta reyting sonuçları nasıl?
Stalin Türk çıktı!
Oruçlu iken güsul abdesti almak veya banyo yapmak orucu bozar mı?
Sabah aç karna Limonlu su içmek zayıflatır mı? Limonlu suyun faydaları nedir?
'CHP benim baba ocağım, Millet İttifakı'na gidecek oyları bölmeyiz'

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

BURSA

19:36

05:12
19:36
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:21

04:57
19:21
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:04

04:41
19:04
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:47

04:23
18:47
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:36

04:19
18:36
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

ANKARA

19:21

04:57
SAHUR
19:21
İFTAR

TIMETURK / SPOR / Vanspor FK - Etimesgut Belediyespor maçını canlı izle! 3.Lig

Vanspor FK - Etimesgut Belediyespor maçını canlı izle! 3.Lig

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Vanspor FK - Etimesgut Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-04-03 12:25:18
Vanspor FK - Etimesgut Belediyespor maçını canlı izle! 3.Lig

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Vanspor FK - Etimesgut Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Vanspor FK - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Vanspor FK - Etimesgut Belediyespor maçı bugün saat 14:00'da oynanacak.

Vanspor FK - Etimesgut Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Vanspor FK - Etimesgut Belediyespor maçı Vanspor FK YouTube hesabından canlı yayınlanacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş