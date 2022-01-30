Vanspor FK - Ergene Velimeşespor maçı canlı nasıl izlenir?
TFF 2.Lig'in 23.haftasında Vanspor FK kendi evinde Ergene Velimeşespor'u konuk ediyor. Peki futbol severler bu mücadeleyi canlı nasıl izleyebilecek?
2022-01-30 12:46:11
TFF 2.Lig'in 23.haftasında Vanspor FK kendi evinde Ergene Velimeşespor'u konuk ediyor. Peki futbol severler bu mücadeleyi canlı nasıl izleyebilecek?
Vanspor FK - Ergene Velimeşespor maçı 30 Ocak Pazar 13:00'da oynanacak.
Vanspor FK - Ergene Velimeşespor maçı hangi kanalda?
Vanspor FK - Ergene Velimeşespor maçı TV yayını bulunmuyor. Ancak ev sahibi ekibin sosyal medya hesabından yayınlanması bekleniyor. .
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