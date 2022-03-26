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TIMETURK / SPOR / Vanspor FK - Çorum FK maçını canlı izle! CANLI İZLE

Vanspor FK - Çorum FK maçını canlı izle! CANLI İZLE

TFF 2.Lig'in 31.haftasında Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Çorum FK'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Vanspor FK - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-03-26 11:57:01
Vanspor FK - Çorum FK maçını canlı izle! CANLI İZLE

TFF 2.Lig'in 31.haftasında Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Çorum FK'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Vanspor FK - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Vanspor FK - Çorum FK maçı 26 Mart Cumartesi günü saat 14:00'da oynanacak.

Vanspor FK - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Vanspor FK - Çorum FK maçı, Vanspor FK YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek. .

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