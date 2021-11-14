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TIMETURK / SPOR / Vanspor FK - Bodrumspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Vanspor FK - Bodrumspor maçı canlı yayınlanacak mı?

2.Lig 13.hafta mücadelesinde Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Bodrumspor'u ağırlıyor.

3 Saat Önce
2021-11-14 11:28:52
Vanspor FK - Bodrumspor maçı canlı yayınlanacak mı?

2.Lig 13.hafta mücadelesinde Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Bodrumspor'u ağırlıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13.haftasında Vanspor FK kendi evinde Bodrumspor'u konuk ediyor. Vanspor Bodrumspor maçı canlı izle canlı yayın linki

Vanspor – Bodrumspor maçı ne zaman saat kaçta?

Vanspor Bodrumspor mücadelesi 14 Kasım 2021 Pazar günü saat 13:00'da

Vanspor – Bodrumspor maçı hangi kanalda?

Vanspor - Bodrumspor maçını Kanal 65 canlı olarak yayınlayacak.

 

 

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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