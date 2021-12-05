Vanspor FK - Ankaraspor maçı canlı yayın!
TFF 2.Lig'de 15.hafta maçında Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Ankaraspor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-05 11:49:33
TFF 2.Lig'de 15.hafta maçında Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Ankaraspor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Vanspor FK Ankaraspor maçı 5 Aralık Pazar günü saat 13:00'da başlayacak.
VANSPOR - ANKARASPOR MAÇI CANLI YAYINLANACAK MI?
Vanspor FK Ankaraspor maçını yerel televizyon kanalı Van 65 naklen yayınlayacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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