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TIMETURK / SPOR / Vanspor FK - Ankaraspor maçı canlı yayın!

Vanspor FK - Ankaraspor maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'de 15.hafta maçında Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Ankaraspor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2021-12-05 11:49:33
Vanspor FK - Ankaraspor maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'de 15.hafta maçında Vanspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Ankaraspor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Vanspor FK Ankaraspor maçı 5 Aralık Pazar günü saat 13:00'da başlayacak.

VANSPOR - ANKARASPOR MAÇI CANLI YAYINLANACAK MI?

Vanspor FK Ankaraspor maçını yerel televizyon kanalı Van 65 naklen yayınlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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