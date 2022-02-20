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TIMETURK / SPOR / Valencia-Barcelona maçını canlı izle

Valencia-Barcelona maçını canlı izle

İspanya La Liga maçında Valencia ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Peki maç saat kaçta hangi kanalda?

1 Saat Önce
2022-02-20 17:26:04
Valencia-Barcelona maçını canlı izle

İspanya La Liga maçında Valencia ile Barcelona kozlarını paylaşıyor. Peki maç saat kaçta hangi kanalda? Mücadele Smart Spor HD kanalında şifresiz canlı olarak yayınlanıyor. Maçın hakemi ise henüz belli değil. Valencia Barcelona maçını aşağıdaki canlı izle linkine tıklayarak izleyebilirsiniz.

Valencia-Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda?

Saat 18:15'de başlayan müsabaka Smart Spor HD üzerinden canlı olarak izlenebilir.

Valencia-Barcelona sakat ve cezalılar

Valencia: Gabriel Paulista (Sakatlık - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Jasper Cillessen ( Sakatlık - Adale Problemi)

Barcelona: Samuel Umtiti (Sakatlık - Ayak Tarak Kemiğinden Sakat), Memphis Depay (Sakatlık - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Sergi Roberto (Sakatlık - Adale Problemi), Gerard Pique ( Cezalı - Sarı Kart Cezalısı), Dani Alves (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Clement Lenglet (Sakatlık - Adale Problemi), Alejandro Balde (Sakatlık - Ayak Bileğinden Sakat), Ansu Fati ( Sakatlık - Adale Problemi), Ronald Araujo (Şüpheli) .

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