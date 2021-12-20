VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Pasör Cansu Özbay'ın yönetiminde Gabi ve Haak ile etkili hücum eden İstanbul ekibi, teknik molasına 12-7 önde girdiği ilk seti 25-15 kazandı.

İtalyan ekibi iyi başladığı 2. sette teknik molaya da 12-9 önde girdi. VakıfBank, Gabi ve Haak ile oyunda dengeyi kurdu ve 19-19'da skoru eşitledi. Etkili bloklar yapan İtalyan ekibi, seti 25-22 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Maçın 3. seti, iki takımın başantrenörlerinin hakem kararlarına itirazlarıyla başladı. Karşılıklı sayıların ardından sette İstanbul ekibi, teknik molaya 12-11 önde girdi. İyi servis ve bloklarla etkili olan VakıfBank, 25-22 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti.

Haak ile hücumda etkili olan İstanbul temsilcisi, 4. setin ilk teknik molasına 12-9 önde girdi. Egonu ile oyunda dengeyi kuran İtalyan ekibi, teknik moladan sonra VakıfBank'ın sadece 1 sayı bulmasına izin verdi ve 13-13'te skoru eşitledi. İtalyan ekibinin 19-16 öne geçmesinin ardından VakıfBank, mola aldı. Egonu ile etkili oyununu sürdüren Imoco Volley, 25-22 kazanarak setlerde 2-2 eşitliği sağladı.

Maçın son setine VakıfBank iyi başladı ve İtalyan ekibine skor 5-2'de mola aldırdı. Ogbogu, Hackley ve Haak ile iyi oyununu sürdüren VakfBank, seti 15-7 maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Bakan Kasapoğlu maçı takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Imoco Volley-VakıfBank maçını salonda izledi.

Bakan Kasapoğlu'na Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ eşlik etti.

VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda dördüncü kez şampiyon oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü.

VakıfBank, organizasyonun son gününde finalde Ankara Spor Salonu'nda İtalya ekibi Imoco Volley ile karşılaştı.

Rakibini 15-25, 25-22, 22-25, 25-22 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yenen VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyon tarihinde daha önce 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

İstanbul ekibi, daha önce 2011'de ikinci, 2016 ve 2019'da ise üçüncü olmuştu.

VakıfBank, dünya şampiyonluğu kupasını aldı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank'a kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Türkiye'nin ilk kez organize ettiği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank'ın İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek dünya şampiyonu olmasının ardından Ankara Spor Salonu'nda kupa töreni düzenlendi.

Organizasyonda 4. kez şampiyon olmayı başaran VakıfBank'ın oyuncularıyla teknik ekibi, isimleri tek tek anons edilerek seyircilerin alkışlarıyla salona davet edildi.

Şampiyon voleybolculara madalyalarını Bakan Kasapoğlu,Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte takdim etti.

Şampiyonluk kupasını Bakan Kasapoğlu'nun, kaptan Melis Gürkaynak'a vermesinin ardından kutlamalara geçildi.

Bu arada şampiyonanın en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı VakıfBank'tan Isabelle Haak seçildi.

Bakan Kasapoğlu, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, organizasyonun finalinde İtalya temsilcisi Imoco Volley'i 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ev sahipliğinde dünyanın en iyi 6 takımının yer aldığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden, üstün bir mücadele örneği göstererek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı ve aynı turnuvada bronz madalyanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Her iki temsilcimizin de sahada ortaya koydukları mücadele bizlere büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Türkiye olarak böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan da son derece mutluyuz. Bu anlamlı başarıda emeği geçen sporcuları, teknik kadroları ve yöneticileri tebrik ediyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.