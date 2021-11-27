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Uşakspor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
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TIMETURK / SPOR / Uşakspor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Uşakspor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de heyecan devam ediyor. Uşakspor - Eskişehirspor karşı karşıya geliyor.

49 Dakika Önce
2021-11-27 09:17:41
Uşakspor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de 15.hafta maçında Uşakspor kendi sahasında Eskişehirspor'u misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?

Uşakspor Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. Hafta Uşakspor Eskişehirspor 27 Kasım 2021 Cumartesi saat 13.00'da başlayacak

Uşakspor Eskişehirspor müsabakası Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Uşakspor – Eskişehirspor Müsabaka Hakemi Kim

Mücadeleyi hakem Efe Tanrıverdi yönetecek.

Uşakspor Eskişehirspor maçı hangi kanalda?

Uşakspor Eskişehirspo maçı ES TV'den canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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