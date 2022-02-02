Uruguay - Venezuela maçı canlı nasıl izlenir?
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde nefes kesecek müsabakalara sahne oluyor. 16.hafta maçında Uruguay kendi saha ve seyircisi önünde Venezuela'yı konuk ediyor. Peki zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek?
2022-02-02 00:26:37
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde nefes kesecek müsabakalara sahne oluyor. 16.hafta maçında Uruguaykendi saha ve seyircisi önünde Venezuela'yı konuk ediyor. Peki zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek?
Uruguay - Venezuela maç saat kaçta?
Uruguay - Venezuela maçı bu gece yarısı saat 02:00'da oynanacak.
Uruguay - Venezuela canlı nasıl izlenir?
Uruguay - Venezuela maçı Nesine.com'dan canlı olarak izlenebilecek. .
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