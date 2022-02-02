Uruguay - Venezuela maçı canlı nasıl izlenir?

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde nefes kesecek müsabakalara sahne oluyor. 16.hafta maçında Uruguay kendi saha ve seyircisi önünde Venezuela'yı konuk ediyor. Peki zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek?