Uruguay - Arjantin maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı izle
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde nefesleri kesecek bir maç daha ekranlara geliyor. Uruguay grubun güçlü ekiplerinden Arjantin'i ağırlıyor.
2021-11-13 00:18:29
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde nefesleri kesecek bir maç daha ekranlara geliyor. Uruguay grubun güçlü ekiplerinden Arjantin'i misafir ediyor.
Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Uruguay - Arjantin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
URUGUAY - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Uruguay - Arjantin maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 02:00'te oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor. Bu zorlu mücadelenin anlık takibi ise sitemizde yer alacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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