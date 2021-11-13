Uruguay - Arjantin maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı izle

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde nefesleri kesecek bir maç daha ekranlara geliyor. Uruguay grubun güçlü ekiplerinden Arjantin'i ağırlıyor.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde nefesleri kesecek bir maç daha ekranlara geliyor. Uruguay grubun güçlü ekiplerinden Arjantin'i misafir ediyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Uruguay - Arjantin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

URUGUAY - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Uruguay - Arjantin maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 02:00'te oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor. Bu zorlu mücadelenin anlık takibi ise sitemizde yer alacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.