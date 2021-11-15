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TIMETURK / SPOR / Ürdün-İran kadınlar maçında skandal! Kaleci bayan değilmiş

Ürdün-İran kadınlar maçında skandal! Kaleci bayan değilmiş

AFC Kadınlar Asya Kupası’nda oynanan Ürdün-İran maçının ardından İran kalecisinin kadın değil erkek olduğu öne sürüldü. Ürdün Futbol Fedarasyonu konuyla ilgili FIFA'ya şikayette bulundu.

2 Saat Önce
2021-11-15 12:03:05
Ürdün-İran kadınlar maçında skandal! Kaleci bayan değilmiş

Ürdün Futbol Federasyonu, kadınlar milli maçında penaltılarda kurtardığı gol ile takımına galibiyeti getiren İran kalecisinin, kadın değil erkek olduğunu iddia etti.

Ürdün Futbol Federasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu'na 25 Eylül'de oynanan maçla ilgili, İranlı oyunculardan birinin cinsiyetini doğrulanmasını talep eden bir şikayette bulundu. Ürdün Futbol Federasyonu, İran kalecisinin kadın değil erkek olduğunu ve bu durumu FIFA'ya şikayet ettiklerini duyurdu.

Ürdün Futbol Federasyonu (JFA) başkanı Ali Bin Al-Hussein, şikayet mektubunu Twitter adresinden paylaştı.

FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İRAN'IN GEÇMİŞİNDE BÖYLE OLAYLAR VAR

2015 yılında İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın 8 oyuncusunun cinsiyet değiştirmek için bıçak altına yatmayı planlayan erkekler olduğu iddiası doğrulanmıştı.

Söz konusu iddiaların basında yer almasının ardından bir açıklama yapan İran Futbol Ligi Sözcüsü Modtabi Şarifi, Kadın Milli Takımı'nın 8 oyuncusunun erkek olduğunu doğruladı. Şarifi, oyuncuların korunması adına bu kişilerin kimliklerinin açıklanmayacağını da sözlerine eklemişti.

İran'da, İslam Devrimi'nin yapıldığı 1979'dan bu yana cinsiyet değiştirme ameliyatlarına izin veriliyor.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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