DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı
'Güçlü gelişmeler borsada da karşılığını buluyor'
Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Beşiktaş'ta Mert Günok tamam
İsviçreli forvet Gavranovic Kayserispor’da
ANALİZ: Merkel'den sonra Türkiye-Almanya ilişkileri nasıl olur?
Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy hakkında yeni soruşturma
Lübnan Merkez Bankası: Akaryakıt ödeneğine son verdik
Lübnan'da Merkez Bankası artık akaryakıtı sübvanse edemeyeceğini bildirdi
Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı nereli ve kaç yaşında?
Analiz: Enflasyona karşı zorlu politika denklemi
Borsa düşüşle kapandı
Victor Nelsson resmen Galatasaray'da
ANALİZ: ABD'nin terörle mücadele balonu ve Afganistan krizi
Polonya'da hükümet meclisteki çoğunluğu kaybetti

TIMETURK / SPOR / Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

Umut Nayir, 'Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatını veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim' dedi.

8 Dakika Önce
2021-08-11 20:11:17
Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Umut Nayir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı. Desteklerinden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden 28 yaşındaki forvet oyuncusu, "Umut Nayir "Büyük Beşiktaş Camiası; Bugün itibarıyla kendi adıma yeni bir serüvene başlıyorum. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatını veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bir özel teşekkür de büyük Beşiktaş taraftarına; takımda olduğum dönemde ya da kiralık olarak farklı bir takımın formasını giydiğim dönemlerde de her zaman desteğini hissettiğim büyük taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteğini ve sevgisini asla unutmayacağım. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş