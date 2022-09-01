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Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Süper Lig

Süper Lig'in 5.haftanın açılış maçında Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu müsabaka hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-09-01 11:01:13
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Süper Lig

Süper Lig'in 5.haftanın açılış maçında Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu müsabaka hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ümraniyespor - Trabzonspor Süper Lig'in 5.haftasında karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka 2 Eylül Cuma günü saat 21:00'da oynanacak.

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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