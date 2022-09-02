DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2319 ₺

EURO

18,1715 ₺

ALTIN

998,58 ₺

BİST

3.188,59 ₺

TIMETURK / SPOR / Ümraniyespor - Trabzonspor maçı canlı yayın! CANLI İZLE

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı canlı yayın! CANLI İZLE

Süper Lig'in 5.haftasının açılış maçında Ümraniyespor kendi saha ve taraftarı önünde Trabzonspor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-09-02 11:17:26
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı canlı yayın! CANLI İZLE

Süper Lig'in 5.haftasının açılış maçında Ümraniyespor kendi saha ve taraftarı önünde Trabzonspor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ümraniyespor - Trabzonspor Süper Lig'in 5.haftasında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka 2 Eylül Cuma günü saat 21:00'da oynanacak.

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş