Ümraniyespor, Gençlerbirliği'ni puansız gönderdi

İstanbul'da oynanan Spor Toto 1. Lig maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankara takımı Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında İstanbul'da oynanan önemli maçta Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan ve zirveye yerleşen Ümraniyespor, Gençlerbirliği karşısında serisini sürdürdü. Ümraniyespor'un gollerini 10. dakikada A. Mrsic penaltıdan 29. dakikada Yusuf Gültekin ve 90 artıda Denizhan Taşkan kaydetti.

Ankara temsilciliğinin golünü ise 62'de Sandro Lime attı.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynan mücadeleyi hakem Faruk Turtay yönetti.

İstanbul ekibin bu skorla puanını 39 'a yükseltti.

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünde sahadan galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi ise İstanbul'dan mağlubiyetle ayrıarak 26 puanda kaldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Burak Cansız

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Serkan Göksu, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç (Dk. 84 Ercan Coşkun), Kartal Kayra Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin, Mrsic (Dk. 90+1 Mustafa Eser), Del Valle (Dk. 75 Muammer Denizhan Taşkan), Onur Ayık, Bammou

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Arda Kızıldağ (Dk. 53 Ömürcan Artan), Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin, Tshibola (Dk. 46 Belyaev), Aksel Aktaş (Dk. 84 Sallalich), Barış Alıcı (Dk. 86 Sami Gökhan Altıparmak), Musa Şahindere (Dk. 46 Eleke), Lima

Goller: Dk. 10 Mrsic (Penaltıdan), Dk. 29 Yunus Emre Gültekin, Dk. 90+4 Muammer Denizhan Taşkan (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 62 Lima (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 21 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 83 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 22 Aksel Aktaş, Dk. 42 Tshibola (Gençlerbirliği)

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