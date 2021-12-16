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TIMETURK / SPOR / Ümraniyespor - Bursaspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Ümraniyespor - Bursaspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1.Lig'de 16.hafta maçında Ümraniyespor - Bursaspor karşı karşıya geliyor. Birçok futbol sever bu mücadelenin şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağını merak ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?

4 Saat Önce
2021-12-16 11:09:30
Ümraniyespor - Bursaspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1.Lig'de 16.hafta maçında Ümraniyespor - Bursaspor karşı karşıya geliyor. Birçok futbol sever bu mücadelenin şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağını merak ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?

Ümraniyespor - Bursaspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak.

Ümraniyespor - Bursaspor maçı şifresiz olarak nasıl izlenir?

Ümraniyespor - Bursaspor maçı TRT SPOR'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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