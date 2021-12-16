Ümraniyespor - Bursaspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
TFF 1.Lig'de 16.hafta maçında Ümraniyespor - Bursaspor karşı karşıya geliyor. Birçok futbol sever bu mücadelenin şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağını merak ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?
2021-12-16 11:09:30
TFF 1.Lig'de 16.hafta maçında Ümraniyespor - Bursaspor karşı karşıya geliyor. Birçok futbol sever bu mücadelenin şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağını merak ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?
Ümraniyespor - Bursaspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak.
Ümraniyespor - Bursaspor maçı şifresiz olarak nasıl izlenir?
Ümraniyespor - Bursaspor maçı TRT SPOR'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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