Ümraniyespor - Bursaspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1.Lig'de 16.hafta maçında Ümraniyespor - Bursaspor karşı karşıya geliyor. Birçok futbol sever bu mücadelenin şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağını merak ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?