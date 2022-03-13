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Ukraynalı futbolcu gol attı! Gözyaşlarını tutamadı

West Ham United'ın Ukraynalı futbolcusu Andriy Yarmolenko, Rusya'nın ülkesine gerçekleştirdiği saldırı sonrası çıktığı ilk maçta attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

37 Dakika Önce
2022-03-13 22:34:49
Ukraynalı futbolcu gol attı! Gözyaşlarını tutamadı

West Ham United'ın Ukraynalı futbolcusu Andriy Yarmolenko, Rusya'nın ülkesine gerçekleştirdiği saldırı sonrası çıktığı ilk maçta attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

İngiltere Premier Ligi 29. hafta maçında West Ham ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Golü attı, gözyaşlarını tutamadı!

Dakikalar 70'i gösterdiğinde West Ham'ın Ukraynalı yıldızı Andriy Yarmolenko sahneye çıktı.

Rusya'nın ülkesine gerçekleştirdiği saldırı sonrası çıktığı ilk maçta attığı gol atan futbolcu golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. (Tv100) .

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