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TIMETURK / SPOR / Uğur Dündar kimdir? Uğur Dündar Fenerbahçeli'mi? Uğur Dündar hangi görev için Fenerbahçe'ye başvurdu?

Uğur Dündar kimdir? Uğur Dündar Fenerbahçeli'mi? Uğur Dündar hangi görev için Fenerbahçe'ye başvurdu?

Geçmişte Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

39 Dakika Önce
2022-03-23 13:44:23
Uğur Dündar kimdir? Uğur Dündar Fenerbahçeli'mi? Uğur Dündar hangi görev için Fenerbahçe'ye başvurdu?

Nisan ayında Fenerbahçe'de gerçekleşecek olan Üst Kurul Başkanlığı için adaylar açıklanmaya başladı. Şu anki Üst Kurul Başkanı Vefa Küçük, gazeteci Uğur Dündar'ın Sait Yılmaz ve Nail Kır'dan sonra aday olduğunu açıkladı.

Uğur Dündar adaylığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dündar, ''Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday oluyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım'' ifadelerini kullandı. .

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