UFC'de tarihin en büyük sürprizi yaşandı! Efsane 7 yıl sonra yıkıldı

En ünlü Karma Dövüş Sanatları (MMA) organizasyonu olan UFC'de bu sabah karşı yapılan Amanda Nunes - Julianna Pena maçında UFC tarihinin en büyük sürprizlerinden biri yaşandı. Pena, MMA'de kadın dövüşünün en büyük efsanesi olarak kabul edilen Amanda Nunes'i devirdi.

UFC 269'da bugün sabaha karşı kadın dövüşünün en büyük ismi olarak kabul edilen Amanda Nunes, Julianna Pena ile karşı karşı geldi. Müthiş maç UFC tarihinin en büyük sürprizlerinden birine sahne oldu.

10'A 1 ORANLA MUTLAK FAVORİ NUNES'Dİ AMA...

Tam 7 yıldır yenilgi yüzü görmeyen ve kemerin de sahibi olan Nunes kadınlar horozsiklet maçında ABD'li dövüşçü Julianna Pena ile karşı karşıya geldi. Maç başında 10'a 1 oranla mutlak favori gösterilen şampiyon Nunes hayatının şokunu yaşadı.

PENA ÇOK HIZLI BAŞLADI

Maça çok hızlı başlayan Juliana Pena, güçlü rakibine üst üste vurduğu yumruklarla Nunes'i ilk rauntta şaşkınlığa uğrattı. Kemer sahibi şampiyon da karşılık verdi fakat üstünlük Nunes'deydi.

2. RAUNTTA BÜYÜK SÜRPRİZ

Fakat horozsiklet maçındaki asıl sürpriz ikinci rauntta yaşandı. Nunes'e vurduğu darbelerle 2. raunda başlayan Pena maçın hamlesini 3. dakikada yaptı.

ARKADAN ÜZERİNE ÇIKIP KİLİTLEDİ

İkinci raundun 3 dakikada 26. hamlesinde yere düşürdüğü rakibinin arkasından sırtına çıkan Pena, Nunes'in arkadan boynuna sarıldı.

NUNES'İ PES ETTİRDİ

Kollarıyla rakibinin kafasını sıkan Pena, Nunes'i kilitleyerek çaresiz durumda bıraktı. Başka yapacak bir şeyi kalmayan Nunes, ABD'li rakibi karşısında pes etmek zorunda kaldı.

PENA'DAN BÜYÜK ZAFER

Galibiyeti kazanan Pena büyük sevinç yaşarken kadın dövüşünün efsanesi Amanda Nunes aldığı şok mağlubiyet sonucunda adeta yıkıldı.

'BİR DAHA BENDEN ŞÜPHE ETMEYİN'

Kemeri beline takan Pena maçtan sonra spikerin 'Spor tarihindeki en büyük sürprizlerden biri olabilir' sözleri üzerine 'Ben şaşırmadım, size söylemiştim. Bir daha benden asla şüphe etmeyin.' ifadelerini kullandı.

NUNES: BENİ ŞAŞIRTMADI

7 yıldır yenilmeyen ve sonunda Pena'ya boyun eğen efsane dövüşçü Amanda Nunes ise maçla ilgili 'Hiçbir şey şaşırtmadı beni. Onun çok iyi hazırlandığını biliyordum. Kapanabildim sadece. Kilitlendim ve kaldım. Şimdi çok daha fazla çalışacağım ve geri döneceğim.'

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.