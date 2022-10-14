UEFA ülke puanı sıralaması | Türkiye ülke puanı kaç oldu? Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi?

UEFA ülke puanı sıralaması | Türkiye'nin Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerinden gelen iyi sonuçlar ülke puanında da sıçrama yaşanmasına neden oldu. Türkiye ülke puanı düştüğü için Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderemiyordu. Alınan peş peşe galibiyetlerle Türkiye bir kaç sıra birden yükseldi. Peki Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu? Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi? İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri...

Türk temsilcileri 13 Ekim'de Avrupa maçlarına çıktı. Temsilcilerimiz sahadan aldığı puanlarla hem gruptan çıkma şanslarını artırdı hem de ülke puanına büyük katkı sağladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe 13 Ekim'de deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe aynı zamanda grup liderliği şansını da artırdı. Trabzonspor ise kendş sahasında Monaco'yu 4-0 gibi net bir skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konferans Ligi'nde Başakşehir de RFS takımını 3-0'lık sokarla yendi. Sivasspor ise Ballkani karşısında Kosova'da geriden gelerek 2-1 kazandı. Türkiye ülke puanı kaç oldu? Temsilcilerimiz 4 maçtan da toplam 12 puan topladı. 12 puan ülke puanına da büyük katkı sağladı. Türk takımlarından gelen galibiyetler UEFA ülke sıralamasında Türkiye'yi üst sıralara çıkardı. Peki Trükiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi. Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi? Türkiye, ülke sıralamasında 4 basamak birden yükselerek 14. sıraya yerleşti. İşte UEFA ülke sıralaması 13 Ekim .