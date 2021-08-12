DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea
Altındağ'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı! Valilikten açıklama...
Biden'dan 'enflasyon' açıklaması
Wagner'in Libya'daki operasyonlarının yeni detayları ortaya çıktı
Kaddafi'nin oğlunun yakalanması için emir çıkarıldı
Fındık alım fiyatları açıklandı
Aşık Veysel Kara Toprak sözleri
Narcos dizisinin konusu nedir? Narcos dizisi oyuncuları kimlerdir?
Kpop idollerinin diyeti
Şanlıurfa namaz vakitleri (diyanet)
Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşının sözleri
'Senato, Biden’ın 550 milyar dolarlık altyapı planını geçirdi'
Tadilat arttı boya satışları patladı
Uganda, madalya getiren sporculara ömür boyu maaş, ev ve otomobil verdi
Raşid Dostum 2001'deki katliamı savundu: Yine aynısını yapacağım

TIMETURK / SPOR / UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea

UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea

UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.

42 Dakika Önce
2021-08-12 02:12:13
UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İngiltere'nin Chelsea takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Villarreal karşılaştı.

thumbs_b2_ffe3ce3bcdd63b047c9f30c2efb86eb5

Maçın 27. dakikasında Chelsea 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Havertz'in ceza alanına ortaladığı topu müsait pozisyondaki Ziyech ağlara gönderdi.

thumbs_b2_2e2d1577785c2ff7f2c9017682f58f99

İlk yarının son bölümünde hakem Sergei Karasev, itirazları nedeniyle Chelsea'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'e sarı kart gösterdi.

thumbs_b2_9d3c41b47a21dfc25d8ac45dfa05da28

Karşılaşmanın 73. dakikasında skora denge geldi. Chelsea savunmasının uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Gerard Moreno, ceza alanında Dia ile paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

thumbs_b2_55c79843237ef6606120bd7d40d62bf9

Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünde de iki takım skoru lehine değiştiremeyince şampiyonu belirlemek için seri penaltı atışlarına gidildi.

thumbs_b2_696f577eb239ea7720c8bea35c4bcc26

Chelsea'de Azpilicueta, Alonso, Mount, Jorginho, Pulisic, Rüdiger atışları gole çevirirken, Havertz penaltıyı kaçırdı.

thumbs_b2_5b766571ed77078768150efb1de5efe8

Villarreal'de ise Gerard Moreno, Estupinan, Gomez, Raba, Foyt penaltılarda gol sevinci yaşadı, Mandi ve Albiol fileleri havalandıramadı.

thumbs_b2_5a924245978d3f69cb7a6ee67ffeac42

Chelsea, 1998'den sonra tarihinde ikinci kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Londra ekibi, 2012, 2013 ve 2019 yıllarında ise finalden eli boş ayrılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş