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TIMETURK / SPOR / UEFA'dan 'iki yılda bir Dünya Kupası' teklifine ilişkin açıklama

UEFA'dan 'iki yılda bir Dünya Kupası' teklifine ilişkin açıklama

UEFA Başkanı Ceferin, 'Dünya Kupası'nın değeri, nadiren düzenlenmesiyle doğrudan orantılıdır. Turnuvayı iki yılda bir düzenlemek, sıradanlaşmasına, popülaritesinin ve etkisinin azalmasına yol açar.' dedi.

8 Dakika Önce
2021-09-06 20:21:50
UEFA'dan 'iki yılda bir Dünya Kupası' teklifine ilişkin açıklama

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu'unda yaptığı konuşmada, FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger ile Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine ilişkin sunulan teklifi değerlendirdi.

UEFA Başkanı Ceferin, bu öneriye sıcak bakılmadığını vurgulayarak, "Dünya Kupası'nın değeri, nadiren düzenlenmesiyle doğrudan orantılıdır. Turnuvayı iki yılda bir düzenlemek, sıradanlaşmasına, popülaritesinin ve etkisinin azalmasına yol açar." ifadelerini kullandı.

FIFA Dünya Kupası, erkeklerde 1930'dan (1. ve 2. Dünya Savaşları nedeniyle 1942 ve 1946'da iptal edildi), kadınlarda 1991'den bu yana her dört yılda bir düzenleniyor.

Arsene Wenger, eleme maçları için lig ortasında verilen küçük araların, oyuncuların sağlık ve zihinsel durumunu zorladığı gerekçesiyle Dünya Kupası'nın dört yılda bir yerine iki yıl arayla yapılması için FIFA'nın başlattığı çalışmalara tam destek verdiğini temmuz ayında açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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