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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda oynanacak Hırvatistan-İspanya mücadelesini yönetecek.

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Google News - Timeturk
26.06.2021 12:08:29
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda oynanacak Hırvatistan-İspanya mücadelesini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 28 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andreas Ekberg (İsveç) olacak.

Karşılaşmada Bastian Dankert (Almanya) VAR, Christian Dingert (Almanya) AVAR1, Christian Gittelmann (Almanya) AVAR2 ve Pawel Gil (Polonya) AVAR3 olarak görev yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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