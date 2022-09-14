UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu!

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 2.hafta maçları oynanan 7 karşılaşma ile sona erdi. Gecenin sürprizi ise Porto'yu deplasmanda 3-0 mağlup eden Club Brugge'den geldi.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 2.hafta maçları oynanan 7 karşılaşma ile sona erdi. Gecenin sürprizi ise Porto'yu deplasmanda 3-0 mağlup eden Club Brugge'den geldi. Bayern Münih, Barcelona'yı rahat geçti! Merakla beklenen C Grubu maçında ise sezon öncesi Barcelona'ya transfer olan Polonyalı golcü Lewandowski, eski takımı Bayern Münih'in karşısına çıktı. Ev sahibi Bayern Münih, Lucas Hernandez'in 50 ve Sane'nin 54. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Grupta 2'de 2 yapan Bayern Münih liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise 3 puanda kaldı. Liverpool 90'da güldü! A Grubu'ndaki karşılaşmada Ajax, Salah'ın 17. dakikadaki golüyle öne geçen Liverpool'a, 27. dakikada Kudus ile yanıt verdi. Matip, 89. dakikada attığı golle ev sahibi Liverpool'un sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Geçen sezonun finalisti Liverpool puanını 3'e çıkarırken, Ajax 3 puanda kaldı. İkinci haftanın ilk gününde, TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle: A Grubu Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-1 B Grubu Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 0-4 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0 C Grubu Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya): 0-2 Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-0 D Grubu Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere): 2-0 Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1 .