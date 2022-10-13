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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4.hafta maçlarıyla sona erdi. Temsilcimiz Trabzonspor, Monaco'yu 4-0 yenerek gruptaki iddiasını sürdürdü.

2 Saat Önce
2022-10-13 23:53:16
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4.hafta maçlarıyla sona erdi. Temsilcimiz Trabzonspor, Monaco'yu 4-0 yenerek gruptaki iddiasını sürdürdü.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, F ve G gruplarında maçlar yapıldı.

B Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 10'a çıkaran sarı-lacivertli ekip, gruptan çıkmayı garantiledi.

TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Bodo/Glimt (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-1

B Grubu

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 0-1

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe: 1-2

C Grubu

Real Betis (İspanya) - Roma (İtalya): 1-1

D Grubu

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz): 3-3

F Grubu

Feyenoord (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 2-2

G Grubu

Nantes (Fransa) - Freiburg (Almanya): 0-4

Karabağ (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0

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