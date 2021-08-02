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TIMETURK / SPOR / UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri hangi takım? Galatasaray hangi takımlarla eşleşti?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri hangi takım? Galatasaray hangi takımlarla eşleşti?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri hangi takım? UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri kimler? Galatasaray hangi takımlarla eşleşti? Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV'ye elenen Galatasaray yoluna UEFA'da devam edecek. Peki Galatasaray UEFA'da hangi takımlarla karşılaşacak? İşte Galatasaray'ın rakipleri...

3 Saat Önce
2021-08-02 14:15:41
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri hangi takım? Galatasaray hangi takımlarla eşleşti?

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri hangi takım? UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri kimler? Galatasaray hangi takımlarla eşleşti? Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV'ye elenen Galatasaray yoluna UEFA'da devam edecek. Peki Galatasaray UEFA'da hangi takımlarla karşılaşacak? İşte Galatasaray'ın rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri hangi takım?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakipleri belli oldu. Galatasaray, St. Johnstone'u elediği takdirde UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Danimarka ekibi Randers'le eşleşecek.

Fenerbahçe'nni rakipleri hangi takım?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi-HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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