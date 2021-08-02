UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri hangi takım? Galatasaray hangi takımlarla eşleşti?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri hangi takım? UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri kimler? Galatasaray hangi takımlarla eşleşti? Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV'ye elenen Galatasaray yoluna UEFA'da devam edecek. Peki Galatasaray UEFA'da hangi takımlarla karşılaşacak? İşte Galatasaray'ın rakipleri...