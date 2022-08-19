UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, konuk ettiği Antwerp karşısında 54. dakikada Münir'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçmesine rağmen 87. dakikada Almeida'nın golüne engel olmadı ve rövanş öncesi 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.