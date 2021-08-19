DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Dünyanın gözü Afganistan'ın 1 trilyon dolar değerindeki maden rezervlerinde!
Pentagon: Taliban, Amerikalıların Kabil'deki havalimanına güvenli erişimine yardımcı oluyor
Amazon, büyük perakende mağazaları açmayı planlıyor
Bankaya girince şaşırmamanız için
Çevik Bir cezaevine gönderildi, Çetin Doğan'dan açıklama!
UEFA, Avrupa futbolunda ‘en iyiler’ listesini açıkladı
BM'ye istihbarat raporu: Taliban, ABD ve NATO ile işbirliği yapanları yakalayacak!
Dijital bankacılık yönetmeliği yayımlandı
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ''IDEF'' açıklaması
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 962 kişi öldü
Nagehan Alçı: Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın tutuklanmaları yanlış
Adem Özen:”MOSS LOUNGE THE BOSPHORUS Dünya lezzetleri ile İstanbul Süleymaniye'nin kalbini kazanacağız dedi
Aryana Sayeed kimdir? Aryana Sayeed nereli, kaç yaşında?
Alman ekonomisinde tedarik krizi
Borsa, günü düşüşle tamamladı

TIMETURK / SPOR / UEFA, Avrupa futbolunda ‘en iyiler’ listesini açıkladı

UEFA, Avrupa futbolunda ‘en iyiler’ listesini açıkladı

UEFA, İstanbul'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak Avrupa'da yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri için aday listeleri açıkladı.

52 Dakika Önce
2021-08-19 19:22:02
UEFA, Avrupa futbolunda ‘en iyiler’ listesini açıkladı

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 2020-21 sezonu için verilecek ödüllerin aday sayıları, yapılan oylama sonunda 10 kişiden 3'e düşürüldü.

Manchester City'den Kevin De Bruyne, Chelsea'den Jorginho ve N'Golo Kante, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.

UEFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nün adayları, Barcelona'dan Jennifer Hermoso, Lieke Martens ve Alexia Putellas oldu.

Erkek futbolunda Josep Guardiola, Roberto Mancini ve Thomas Tuchel, kadın futbolunda ise Lluis Cortes, Peter Gerhardsson ve Emma Hayes, yılın teknik direktörü adayları arasında gösterildi.

Ödüllerin kazananları, 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş