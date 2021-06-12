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UEFA açıkladı: Hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in durumu stabil

EURO 2020 B Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen Danimarka ve Finlandiya maçının 45'inci dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen bir anda fenalaştı ve yerde kaldı.

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12.06.2021 20:49:51
UEFA açıkladı: Hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in durumu stabil

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43'üncü dakikasında ise çok üzücü bir olay yaşandı. Danimarka'nın kullanacağı taç atışında topu almak için hareketlenen Christian Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı.

DURUMU STABİL

UEFA, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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