UEFA açıkladı: Hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in durumu stabil

EURO 2020 B Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen Danimarka ve Finlandiya maçının 45'inci dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen bir anda fenalaştı ve yerde kaldı.