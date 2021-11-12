UEFA Açıkladı: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı tekrar edecek mi? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yeniden oynanacak mı?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı tekrar edecek mi? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yeniden oynanacak mı? Galatasaray ile Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova arasında oynana UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya geldi. Zorlu maç 1-1 berabere biterken maçın ardından hakemin kural hatası yaptığı ortaya çıktı. Hakemin Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan çıkarmadığı ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın UEFA'ya yaptığı maçı tekrarı talebine UEFA'dan yanıt geldi. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yeniden oynanacak mı?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı tekrar edecek mi? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yeniden oynanacak mı? Galatasaray ile Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova arasında oynana UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya geldi. Zorlu maç 1-1 berabere biterken maçın ardından hakemin kural hatası yaptığı ortaya çıktı. Hakemin Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan çıkarmadığı ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın UEFA'ya yaptığı maçı tekrarı talebine UEFA'dan yanıt geldi. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yeniden oynanacak mı?

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan kritik maç pozizyonları ve skorundan çok hakemin yaptığı ahata ile konuşuldu. İsviçreli hakem Sandro Scharer zorlu mücadelede Lokomotiv Moskova takımı oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart gösterdi ancak oyundan atmadı. Maç sonucu skandal hata ortaya çıktı. Galatasaray geçtiğimiz günlerde maçın tekrarlanması için UEFA'ya başvurmuştu. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı tekrar edecek mi? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yeniden oynanacak mı?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı tekrar edecek mi?

Galatasaray'ın başvurusuna UEFA'dan yanıt geldi. UEFA, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yeniden oynanacak mı?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" ifadeleri yer almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.