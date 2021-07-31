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Türkiye voleybol takımı gruptan nasıl çıkar? Türkiye Arjantin'i yenerse gruptan çıkar mı?

Türkiye voleybol takımı gruptan nasıl çıkar? Türkiye Arjantin'i yenerse gruptan çıkar mı? Kadın Milli Voleybol Takımımız Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda birbirinden zorlu takımlarla mücadele ediyor. Gruptan çıkmak için çabalayan Milli Takımımız bugün Arjantin ile karşılaşacak. Türkiye'nin maçlarını büyük bir heyecanla takip eden taraftarlar da Türkiye'nin gruptan nasıl çıkacağını araştırıyor. 6 takımın bulunduğu grupta Türkiye 4 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki Türkiye Arjantin'i yenerse gruptan çıkar mı? Tokyo 2020 Türkiye Voleybol Takımı B grubu puan durumu nedir?

21 Dakika Önce
2021-07-31 09:19:23
Türkiye voleybol takımı gruptan nasıl çıkar? Türkiye Arjantin'i yenerse gruptan çıkar mı?

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Türkiye voleybol takımı gruptan nasıl çıkar? Türkiye Arjantin'i yenerse gruptan çıkar mı? Kadın Milli Voleybol Takımımız Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda birbirinden zorlu takımlarla mücadele ediyor. Gruptan çıkmak için çabalayan Milli Takımımız bugün Arjantin ile karşılaşacak. Türkiye'nin maçlarını büyük bir heyecanla takip eden taraftarlar da Türkiye'nin gruptan nasıl çıkacağını araştırıyor. 6 takımın bulunduğu grupta Türkiye 4 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki Türkiye Arjantin'i yenerse gruptan çıkar mı? Tokyo 2020 Türkiye Voleybol Takımı B grubu puan durumu nedir?

Türk Milli Vaoleybol Takımı Tokyo 2020 mücadeleleri kapsamında Arjantin ile karşılaşacak. Türkiye zorlu mücadeleyi galibiyetle aşmak istiyor. Filenin sultanlarına milyonlarca kişi de televizyon ekranlarından destek veriyor. Vatandaşlar Kadın Milli Voleybol Takmı'nın nasıl gruptan çıkacağını araştırıyor. Türkiye voleybol takımı gruptan nasıl çıkar? Türkiye Arjantin'i yenerse gruptan çıkar mı?

Türkiye voleybol takımı gruptan nasıl çıkar?

Milli Takım il karşılaşmasının Çin'i 3-0 ile geçmişti. Ardından İtalya'ya takılan Milli Takım 3-1 İtalya'ya yenildi. Tokyo 2020 Olimpiyatlarında 3. maçına ABD ile çıkan Milli Takım ABD'ye 3-2 yenilmiş ve 1 puan almıştı. Türkiye B gurubunda 4 puanla 4. sırada yer alıyor. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

Türkiye Arjantin'i yenerse gruptan çıkar mı?

Türkiye, Arjantin maçından galibiyetle ayrılırsa, gruptan çıkmayı garantileyecek. Türkiye, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubundaki 3'üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

TÜRKİYE VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU

Türkiye'nin Arjantin maçı öncesi B gurunda olıuşan puan durumu şu şekilde;

1 İtalya: 9 puan

2 ABD: 8 puan

3 ROC: 5 puan

4: Türkiye: 4 puan

5 Çin: 1 puan

6: Arjantin: 0 puan

FİLENİN SULTANLARI BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYIR

Kadım A Milli Voleybol Takımı Tokyo 2020'de gruptan çıkarsa bir ilki başarmış olacak. İlk kez bir voleybol milli takımımız olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterecek. A Milli Takım Londra 2012'de grupları 5. sırada tamamlamış ve oyunlara veda etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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