Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı? Türkiye ülke sıralama puanı kaç oldu? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi? Türk takımları dün gece Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda aldıkları puanlar ile EUEFA ülke puanına ciddi bir katkıda bulundu. Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor rakiplerini yenerken Fenerbahçe ise rakibinden deplasmanda 1 puan aldı. Türk takımlarının kayıpsız geçtiği günde Türkiye'nin UEFA ülke puanı da arttı.

Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı? Türkiye ülke sıralama puanı kaç oldu? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi? Türk takımları dün gece Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda aldıkları puanlar ile EUEFA ülke puanına ciddi bir katkıda bulundu. Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor rakiplerini yenerken Fenerbahçe ise rakibinden deplasmanda 1 puan aldı. Türk takımlarının kayıpsız geçtiği günde Türkiye'nin UEFA ülke puanı da arttı.

Avrupa'da mücadele eden takımlarımızdan dün gece başarılı sonuçlar geldi. Bu sonuçlar ile UEFA ülke sıralamamız da yükseldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üllkemizi G Grubu'nda temsil eden Sivasspor zorlu rakibi CFR Cluj'u 1-0'lık skorla geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. 2. haftada 4 puanı olan temsilcimiz grupta Slavia Prag'ın ardından averajla ikinci sıraya yükseldi. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor ise Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 2-1'lik skorla geçti. Trabzonspor grubunda ikinci sırayı aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir Fiorentina'yı 3-0'lık skorkla geçti. Turuncu-lacivertliler haftayı grupta lider kapattı. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Rennes ile 2-2 berabere kaldı. Avrup takımlarımızdan gelen iyi sonuçlar UEFA ülke puanı sıralamamızı da yükseltti.

Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

Türkiye alınan galibiyetlerden sonra UEFA ülke puanını artırdı. Bu hafta ülkemiz UEFA'da üst sıralara çıktı. Türkiye 1.400 puan topladı ve Yunanistan'ı geçerek UEFA puanı sıralamasında 19. sıraya yükseldi.

Türkiye ülke sıralama puanı kaç oldu?

İşte güncel UEFA ülke sıralamaları listesi;

16. Rusya - 26,216 (takımı yok)

17. Danimarka - 25,225 (3 takım)

18. Hırvatistan - 25,150 (1 takım)

19. Türkiye - 25,100 (4 takım)

20. Yunanistan - 24,725 (1 takım)

Avrupa kupalarında bu hafta en çok puan toplayan ülkeler:

1.400 Türkiye

1.400 Belçika

1.286 İspanya

1.286 İngiltere

1.250 Almanya

1.143 İtalya

1.000 Portekiz

UEFA nedir?

UEFA ya da açılımıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil olmamak üzere, tüm Avrupa devletleri ve ek olarak Kıbrıs, İsrail, Kazakistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya'yı da içine alan ve kendisine bağlı ülke federasyonlarından oluşan yarı federal bir spor kurumudur. Futbol, futsal ve plaj futbolunun Avrupa'daki yöneticisi ve denetleyicisi olan UEFA'nın resmî dilleri İngilizce, Almanca ve Fransızca'dır. Merkezi ise İsviçre'nin Nyon kentindedir. .