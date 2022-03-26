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Türkiye U19 - İsrail U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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TIMETURK / SPOR / Türkiye U19 - İsrail U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Türkiye U19 - İsrail U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Şampiyonası U19'da mücadele eden Türkiye U19, İsrail U19 takımıyla karşılaşıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor? Peki Türkiye U19 - İsrail U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2022-03-26 16:44:37
Türkiye U19 - İsrail U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Şampiyonası U19'da mücadele eden Türkiye U19, İsrail U19 takımıyla karşılaşıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor? Peki Türkiye U19 - İsrail U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye U19 - İsrail U19 maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye U19 - İsrail U19 maçı bugün saat 18:00'da başlayacak.

Türkiye U19 - İsrail U19 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Türkiye U19 - İsrail U19 maçı A Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor. .

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