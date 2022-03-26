Türkiye U19 - İsrail U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Şampiyonası U19'da mücadele eden Türkiye U19, İsrail U19 takımıyla karşılaşıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor? Peki Türkiye U19 - İsrail U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?